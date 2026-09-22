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FiNE NEWS

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Осень 2026: 8 автомобилей, которые перевернут российский авторынок!

Осень 2026 года обещает стать настоящим фурором для российского авторынка. Как сообщает Газета.ру, в ближайшие месяцы дилерские центры наполнятся автомобилями, которые не просто обновят сегменты — они их перевернут.

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