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Новак Джокович: «Я устал постоянно отвечать на вопросы о том, когда же будет 25-й «Шлем». А что, если его не будет никогда?»

Новак Джокович рассказал о давлении из-за разговоров о возможном 25-м титуле на турнирах «Большого шлема».

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