Musicbox Party: Сезон открыт!

Грандиозное открытие весеннего сезона в самом сердце столицы! В середине марта Телеканал Russian Musicbox в ресторане Beriоt представил свою долгожданную имиджевую вечеринку Musicbox Party, которая стала взрывом энергии и драйва! Мартовский вечер превратился в настоящий музыкальный фест в самом центре столицы.