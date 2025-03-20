Musicbox Party: Сезон открыт!

Грандиозное открытие весеннего сезона в самом сердце столицы! В середине марта Телеканал Russian Musicbox в ресторане Beriоt представил свою долгожданную имиджевую вечеринку Musicbox Party, которая стала взрывом энергии и драйва! Мартовский вечер превратился в настоящий музыкальный фест в самом центре столицы.
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