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Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Карелии

Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Карелии

Инцидент на севере республики привел к задержке поезда Новороссийск-Мурманск Вечером 26 августа на железнодорожном переезде на 760-м километре Октябрьской железной дороги (перегон Летний-Сосновец) случилось ЧП с участием легкового автомобиля.

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