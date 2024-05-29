Такие свечи зажигания приводят к проблемам в работе мотора

Замечали ли вы, что раньше изоляторы на свечах зажигания были длинными, а сейчас становятся все короче и короче? С чем это связано? В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин обращают внимание на интересный параметр – калильное число свечи.