Такие свечи зажигания приводят к проблемам в работе мотора

Замечали ли вы, что раньше изоляторы на свечах зажигания были длинными, а сейчас становятся все короче и короче? С чем это связано? В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин обращают внимание на интересный параметр – калильное число свечи.
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