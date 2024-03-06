Российские врачи перечислили способы остановить отток кадров из медицины

«Ъ»: медики назвали повышение зарплаты способом остановить отток кадров В России врачи и медсестры считают, что остановить отток кадров из медицины может помочь повышение зарплаты, помощь с жильем и минимизация бумажной работы, следует из результатов опроса профессионального сервиса «Актион Медицина».