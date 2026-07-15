Дополнительный причал Киевский появился на четвертом регулярном речном маршруте

15 июля заработал дополнительный плавучий причал Киевский на четвертом маршруте электросудов. Это 25-я пристань в системе регулярного речного электротранспорта Москвы, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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