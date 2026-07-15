МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Дополнительный причал Киевский появился на четвертом регулярном речном маршруте

Дополнительный причал Киевский появился на четвертом регулярном речном маршруте

15 июля заработал дополнительный плавучий причал Киевский на четвертом маршруте электросудов. Это 25-я пристань в системе регулярного речного электротранспорта Москвы, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии