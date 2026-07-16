Автоэксперт Баканов: дефекты автомобиля не стоит скрывать при продаже

При продаже автомобиля мелкие дефекты стоит устранить, поскольку это лишние поводы для торга. Однако скручивать пробег и скрывать историю машины, в том числе ДТП и наличие крашенных деталей - не стоит: знающий покупатель или, тем более, специалист по подбору все равно огрехи обнаружит.
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