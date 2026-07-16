Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Автоэксперт Баканов: дефекты автомобиля не стоит скрывать при продаже

Автоэксперт Баканов: дефекты автомобиля не стоит скрывать при продаже

При продаже автомобиля мелкие дефекты стоит устранить, поскольку это лишние поводы для торга. Однако скручивать пробег и скрывать историю машины, в том числе ДТП и наличие крашенных деталей - не стоит: знающий покупатель или, тем более, специалист по подбору все равно огрехи обнаружит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии