И ещё о "спасении утопающих"

Рубрика "Вынесено из комментариев". Обсуждение статьи Ростислава Ищенко "Спасение утопающих". Главная мысль статьи такова: немногочисленные русские, еще оставшиеся на Украине, попытаться выплыть сами, а не кричать "Россия должна!" Один из моих комментаторов с ником Хрюн Моржов пишет следующее (орфография и пунктуация автора в основном сохранены): "Еще добавлю: чего это "русские с украины" ждали 2014года? Почему не начали в 1991ом? в 2000ом? в 2010ом? Ответ то очень прост - им очень хорошо и вкусно жилось в эти годы на украине и Россия с ее проблемами и сложностями нафиг была не нужна".