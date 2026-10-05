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Царьград

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Mash сообщил о заражении русских туристов вирусом Коксаки во Вьетнаме

Mash сообщил о заражении русских туристов вирусом Коксаки во Вьетнаме

Несколько русских семей подхватили вирус Коксаки на отдыхе в отеле на курорте Камрань, Вьетнам. Туристы сообщают о недостаточной помощи от администрации отеля.

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