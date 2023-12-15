Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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