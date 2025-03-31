В Омске почти восемьдесят школьных классов остаются на карантине из-за ОРВИ и гриппа. Дома сидят и воспитанники детских садов.
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В Омске почти восемьдесят школьных классов остаются на карантине из-за ОРВИ и гриппа. Дома сидят и воспитанники детских садов.