Защита возможного маньяка Манишина потребовала допросить ещё нескольких свидетелей по делу

Местоположение отдельных свидетелей суд не знает, поэтому их ещё предстоит найти Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина на процессе 20 января 2025 года потребовала допросить ещё четырёх свидетелей по делу.
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