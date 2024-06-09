Порты ждут от РЖД расширения. Мост на Сахалин нужен не всем. ТЖД сомкнётся к концу года. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были транспортные итоги ПМЭФ-2024, утверждение условий концессии на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург и заявление Владимира Путина о плане роста провозной мощности Восточного полигона до 270 млн тонн к 2032 году.