«Когда провалил проверку на красноречие»: Amazon показала двухминутный отрыво...

«Когда провалил проверку на красноречие»: Amazon показала двухминутный отрывок из сериала FalloutВ преддверии уже скорой премьеры сериала Fallout по мотивам постапокалиптических ролевых игр от Bethesda Softworks компания Amazon Studios представила двухминутный отрывок из грядущего шоу.