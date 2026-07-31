Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду

Юрий Меркулов

Вопрос не в эмоциях по этой ситуации... А на какое количество детей в детском саду положен воспитатель? И если ребёнок требует отдельного внимания, значит, либо с ним отдельный педагог, либо другие остаются без контроля? далее... распорядок дня: если сончас, значит, место не на коврике молельном, а в кровати. Меню на кухне для всех одинаково: если ребёнок после такой домашней еды заболеет кишечной инфекцией, эпидемиолог из Роспотребнадзора кому будет вопросы задавать? Вообще тема эта кажется чьей-то накрученной фантазией...