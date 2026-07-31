Точка зрения Автор: В. Панченко Говорят, что детский сад — это первое государство, с которым сталкивается ребенок.
Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду
Комментарии
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Юрий Меркулов
Вопрос не в эмоциях по этой ситуации... А на какое количество детей в детском саду положен воспитатель? И если ребёнок требует отдельного внимания, значит, либо с ним отдельный педагог, либо другие остаются без контроля? далее... распорядок дня: если сончас, значит, место не на коврике молельном, а в кровати. Меню на кухне для всех одинаково: если ребёнок после такой домашней еды заболеет кишечной инфекцией, эпидемиолог из Роспотребнадзора кому будет вопросы задавать? Вообще тема эта кажется чьей-то накрученной фантазией...
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1 м.
Олег Найданов
Может хватит "новость" по три раза в неделю третий месяц гонять!!!
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1 м.
Алексей
Стоит напомнить им ихние же правила: 5. Гость не должен делать того, что может не понравиться хозяевам дома или другим гостям, уважать обычаи дома и избегать слов и поступков, которые могут вызвать у присутствующих неприязнь, гнев и отвращение. Нельзя использовать обидные, оскорбительные слова, даже если хозяин дома или другие присутствующие придерживаются других религиозных или политических взглядов, с которыми вы не согласны.
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2 н.
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