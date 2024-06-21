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  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
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Допустимая норма алкоголя в промилле для водителей в России в 2024 году

Допустимая норма алкоголя в промилле для водителей в России в 2024 году

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