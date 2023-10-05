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Экс-игрок "Спартака" Градиленко о тренере Абаскале: мы справимся без него

Экс-игрок "Спартака" Градиленко о тренере Абаскале: мы справимся без него

Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Градиленко после разгромного поражения от столичного "Динамо" в Кубке России (0:3) призвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля подать в отставку, передает "Чемпионат".

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