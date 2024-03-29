Байден заявил о переломном моменте в истории США

Выборы президента США, назначенные на ноябрь 2024 года, станут переломным моментом в истории страны. Такое мнение выразил действующий глава государства Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.
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