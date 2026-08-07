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Zero Hedge

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July Jobs Shock: US Lost 23K Workers, Below Lowest Estimate, As Unemp Rate Drops To 4.1%

July Jobs Shock: US Lost 23K Workers, Below Lowest Estimate, As Unemp Rate Drops To 4.1%

July Jobs Shock: US Lost 23K Workers, Below Lowest Estimate, As Unemp Rate Drops To 4.1% Ahead of today's jobs report, in our payrolls preview we warned that "July Has Emerged As A Very Poor Month For Jobs" and boy were we right: moments ago the BLS reported that in July, the US labor force shrank by a whopping 23K, sharply lower from a downward revised 20K in June (from 57K), and the worst print since the negative 156K in February.

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