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ФИФА лишил сборную России флага, гимна, домашнего поля и зрителей, но пообещал вразумить чехов, поляков и шведов

ФИФА лишил сборную России флага, гимна, домашнего поля и зрителей, но пообещал вразумить чехов, поляков и шведов

Сборная России отныне будет выступать в матчах под эгидой ФИФА под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.

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