За девять дней, прошедших после массированного обстрела Белгорода, западные страны так и не осудили киевский режим за это преступление, однако постоянные попытки атаки города могут сказаться на объемах финансовой помощи со стороны Запада.
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