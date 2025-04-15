Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал

Этот воздушный медовый кулич содержит всего 120 ккал на 100 г — в два раза меньше традиционного! Секрет этой праздничной выпечки в том, что все калорийные ингредиенты заменены на полезные аналоги без вреда для вкуса.
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