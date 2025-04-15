Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Минпрос все время изобретает какую-то хрень! В учебных планах по ССУЗам на выполнение домашних заданий по всем(!) пре...«Два часа на „дом...
  • Борис Тросницкий
    Вера во все потустороннее- для людей -слабых, - не склонных к анализу, а потому легковеных. В случае первом- подспудн...Психологи объясни...
  • Евгений Мангуш
    Да и зарплату поднять педагогам и медикам. В СССР эти две категории были одними из высокооплачиваемых профессий.Существовали в СС...

Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал

Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал

Этот воздушный медовый кулич содержит всего 120 ккал на 100 г — в два раза меньше традиционного! Секрет этой праздничной выпечки в том, что все калорийные ингредиенты заменены на полезные аналоги без вреда для вкуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх