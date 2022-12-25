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Дирхам, юань, манат: в какие валюты стоит вкладываться россиянам в 2023 году

Дирхам, юань, манат: в какие валюты стоит вкладываться россиянам в 2023 году

Еще год назад этот вопрос — в какую валюту вкладываться для сохранения и приумножения своих средств — перед подавляющим большинством наших соотечественников не стоял.

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