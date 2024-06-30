В Пермском крае проведут реконструкцию трех молодежных центров

Регион получил грант в размере 117,8 млн рублей.Пермский край снова стал победителем программы Росмолодежи «Регион для молодых» и получил грант в размере 117,8 млн рублей на обновление молодежных центров в трех муниципалитетах: Краснокамском и Чернушинском районах, а также в Березниках.