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TimesNewsUK: отбеливающие пасты и разгрызание льда повреждают зубную эмаль

TimesNewsUK: отбеливающие пасты и разгрызание льда повреждают зубную эмаль

Американский стоматолог-косметолог Шахира Саад назвала неочевидные причины повреждения зубной эмали. Чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут привести к появлению трещин.

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