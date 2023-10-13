TimesNewsUK: отбеливающие пасты и разгрызание льда повреждают зубную эмаль

Американский стоматолог-косметолог Шахира Саад назвала неочевидные причины повреждения зубной эмали. Чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут привести к появлению трещин.
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