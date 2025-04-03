Разработка проектно-сметной документации

Проектно-сметная документация (ПСД) – это основа для успешного выполнения строительного проекта. Она включает в себя полное описание всех работ, необходимых для реализации проекта, а также расчет сметной стоимости.
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