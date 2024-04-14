Поддержка промышленности: полимерные композиты отчитались за льготный кредит

Компания «Полимер-Компаунд» (г. Томск) запустила новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности"НПК "Полимер-Компаунд" читайте на monocle.
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