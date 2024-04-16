УК «Мать и дитя» получила согласие Кипра на редомициляцию в Россию

MD Medical Group Investments (управляет сетью медицинских центров группы компаний «Мать и дитя») получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области, следует из сообщения компании от 16 апреля.
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