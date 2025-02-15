Avia.pro - СМИ Пока одни борются с телефонными мошенниками, другие — создают условия для их процветания.
«Алло, вас беспокоит колония №5»: как начальник колонии организовал бизнес на продаже телефонов заключённым
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Пока есть «свои», которых некто «не сдаёт», то так и будут существовать жулики, мошенники и воры, которых вывести невозможно в такой ситуации!
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11 час.
Лев Сивохин
Мораль и закон заменило бабло.
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4 час.
Вячеслав Васильев
Америку открыли .По судебной ошибке свершил экскурсию по российским централам .2 месяца и мог бы книгу написать многотомник))Так по поводу телефонов .Пронесла один-адвокат,второй -вертухай за мизерную плату.Связь изумительная.В тюрьмах!!!Про глушилки по ходу и не слышали.Ну и наркота-что душа желает.Алкоголь-под запретом жестким.Под наркотой человек в овощ превращается ,с алкоголя начинает быковать-сотрудники это знают прекрасно.
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1 час.
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