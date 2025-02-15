«Алло, вас беспокоит колония №5»: как начальник колонии организовал бизнес на продаже телефонов заключённым

Пока есть «свои», которых некто «не сдаёт», то так и будут существовать жулики, мошенники и воры, которых вывести невозможно в такой ситуации!

Вячеслав Васильев

Америку открыли .По судебной ошибке свершил экскурсию по российским централам .2 месяца и мог бы книгу написать многотомник))Так по поводу телефонов .Пронесла один-адвокат,второй -вертухай за мизерную плату.Связь изумительная.В тюрьмах!!!Про глушилки по ходу и не слышали.Ну и наркота-что душа желает.Алкоголь-под запретом жестким.Под наркотой человек в овощ превращается ,с алкоголя начинает быковать-сотрудники это знают прекрасно.