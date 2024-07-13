Ксения Бурда высказалась об отношениях с мужем Алсу — ей нечего скрывать

Звезда Сети попала в список любовниц бизнесмена. Алсу с мужем Яном Абрамовым Pravda Komsomolskaya/Russian LookСМИ назвали имя ещё одной модели, которая предположительно встречалась с женатым Яном Абрамовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии