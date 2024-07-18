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Основателя арт-группы «Митьки» отправили на политическую реставрацию. Комментарий Георгия Бовта

Основателя арт-группы «Митьки» отправили на политическую реставрацию. Комментарий Георгия Бовта

«Митьки» никогда не высказывались на политические темы. Однако, как считает политолог, опытный цензор в виде чиновника способен видеть даже то, что не написано, прочесть то, что не напечатано, и услышать то, что вслух не произнесеноИмя основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки в петербургском «Манеже», которая посвящена арт-центру «Пушкинская-10».

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