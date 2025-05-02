Крошечный охлаждающий вентилятор-на-чипе, предназначенный для телефонов, будет использоваться в центрах обработки данных ИИ

Центры обработки данных искусственного интеллекта начнут использовать миниатюрное, полностью кремниевое, активное решение для охлаждения с вентилятором на кристалле - µCooling от xMEMS Labs, изначально разработанное для смартфонов и мобильных устройств.
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