Интервью Пригожина: о потерях ЧВК «Вагнер» и не только

Ну что, займёмся первичным анализом довольно обстоятельного, столь же неоднозначного интервью руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина дипломату и политику Константину Долгову (позже уволенному с основных интернет-ресурсов за публикацию беседы).