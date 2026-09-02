Эксперт Гуфранова: сильный аппетит после тренировки бывает из-за обезвоживания

Сильное желание поесть после интенсивной тренировки является нормальной реакцией организма, которая может быть вызвана расходом энергии, обезвоживанием или большим перерывом между двумя приемами пищи.
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