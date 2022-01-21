Зеленский ввел санкции против бывшего генпрокурора России Юрия Чайки

Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
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