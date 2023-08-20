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Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Украинские нацисты публично поблагодарили свою землячку, певицу Ани Лорак (настоящие ФИО - Каролина Мирославовна Куёк) за помощь боевикам ВСУ.

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Комментарии
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Владимир Аверков
и на куя нам этот куёк недоделанный?...тоже мне &quot;звезда&quot;...
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1 час.
Роман Кожин
Все это Путинское алигархическое говно и дальше будет уничтожать наш народ и будут гибнуть наши ребята на СВО,. Пока эти антихристы кровью не насытятся и денег не заработают
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1 час.
Homo Sapiens
за Лорак рад, прекрасная певица! &quot;Помогает нацистам&quot; -- бред, в Киеве её ненавидят, чего бы ей помогать нацистам, всё это провокация! А вот в комментах здесь налетят взрывопотамы, будет бомбёжка пуканов, чувствую! Лорак -- лучшая! А вы плюйтесь, завидуйте Артистке!
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51 мин.

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