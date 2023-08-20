Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Владимир Аверков и на куя нам этот куёк недоделанный?...тоже мне "звезда"...

Роман Кожин Все это Путинское алигархическое говно и дальше будет уничтожать наш народ и будут гибнуть наши ребята на СВО,. Пока эти антихристы кровью не насытятся и денег не заработают