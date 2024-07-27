День дружбы: кого крымчане считают друзьями

30 июля отмечается Международный день дружбы. В преддверии этого праздника мы решили поинтересоваться у крымчан, что для них значит слово «друг»? Поддержит всегда Александра, студентка: – Я считаю, что друг – это человек, который поддерживает всегда: и в дни радости, и в трудные времена, и даже тогда, когда мы не догадываемся, что нам нужна помощь.