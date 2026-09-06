Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды в первом матче нового сезона КХЛ от «Металлурга» (2:4).
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