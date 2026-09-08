В России начались продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH GT 7

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH GT 7 поступили в продажу на российском рынке. Модели получили обновленный дизайн, титановый корпус в версии Pro, новые режимы для велотренировок с отслеживанием подъемов и тренировок по лыжному спорту и сноубордингу, а также рекордную автономность работы батареи – до 21 дня.
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