Срочно отправленная в Авдеевку бригада ВСУ рассказала об угрожающей ситуации

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая была срочно направлена в помощь украинским военным в Авдеевку, охарактеризовала ситуацию там «угрожающей и нестабильной», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение бригады в соцсети.
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