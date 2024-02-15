Срочно отправленная в Авдеевку бригада ВСУ рассказала об угрожающей ситуации

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая была срочно направлена в помощь украинским военным в Авдеевку, охарактеризовала ситуацию там «угрожающей и нестабильной», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение бригады в соцсети.