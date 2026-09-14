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Нижегородская правда

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Гастроэнтеролог Степанова рассказала, как «ПП» может испортить желудок

Гастроэнтеролог Степанова рассказала, как «ПП» может испортить желудок

Многие стремятся перейти на «идеальное» питание, исключая привычные продукты, ограничивая порции, переходя на интервальное голодание и отдавая предпочтение натуральной еде.

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