Рогов: ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Великой Новоселке

ВС России на времевском направлении перерезали основной маршрут снабжения украинских сил, находящихся в Великой Новоселке в ДНР, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 26 декабря РИА Новости.
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