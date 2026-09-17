Истребитель F-16 ВВС США разбился в Мичигане

Истребитель F-16 ВВС США разбился в американском штате Мичиган, пишет New York Post.Сообщается, что самолет 149-го истребительного авиаполка из Лэкленда (штат Техас) упал в округе Гранд-Траверс на севере штата и загорелся.
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