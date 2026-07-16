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Журнал «Профиль»

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Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Приложения "ВКонтакте" и "Макс" больше не доступны для скачивания через магазин Google Play. Как уточнили в VK, уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме без каких-либо ограничений.

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