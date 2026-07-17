Данила Козловский, Алиса Фрейндлих, Александр Сокуров посетили юбилей Дианы Вишнёвой

Данила Козловский, который недавно вновь стал отцом, Алиса Фрейндлих, Александр Сокуров посетили торжественный вечер в честь "двойного" юбилея примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой — собственного 50-летия и 30-летия сценической карьера.
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