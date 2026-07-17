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Данила Козловский, Алиса Фрейндлих, Александр Сокуров посетили юбилей Дианы Вишнёвой

Данила Козловский, Алиса Фрейндлих, Александр Сокуров посетили юбилей Дианы Вишнёвой

Данила Козловский, который недавно вновь стал отцом, Алиса Фрейндлих, Александр Сокуров посетили торжественный вечер в честь "двойного" юбилея примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой — собственного 50-летия и 30-летия сценической карьера.

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