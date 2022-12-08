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Замглавы МИД Рябков: Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской АЭС, но это приведет к захвату станции

Замглавы МИД Рябков: Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской АЭС, но это приведет к захвату станции

Украина под прикрытием Международного агентства по атомной энергии хочет ухода Российской Федерации с Запорожской АЭС, но это приведет к захвату данного объекта.

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