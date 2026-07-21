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Мировое обозрение

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Солнечные бури способны менять погоду на Марсе: новые данные глобальной пылевой бури 2018 года

Солнечные бури способны менять погоду на Марсе: новые данные глобальной пылевой бури 2018 года

Марс преподносит сюрприз, который меняет наше представление о его климате. Астрономы из Великобритании и Испании нашли прямую связь между космической погодой и тем, что происходит в нижних слоях атмосферы Красной планеты.

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