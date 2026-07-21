Солнечные бури способны менять погоду на Марсе: новые данные глобальной пылевой бури 2018 года

Марс преподносит сюрприз, который меняет наше представление о его климате. Астрономы из Великобритании и Испании нашли прямую связь между космической погодой и тем, что происходит в нижних слоях атмосферы Красной планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии