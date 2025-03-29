«От удара об поручень вылетели зубы, но удержался на ногах»: 16-летний парень спасал пассажиров, попавших в смертельное ДТП под Симферополем

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 24 марта, потрясло Крым. В то трагическое утро в аварии возле села Укромное Симферопольского района погибли шесть человек, еще 23 с различными травмами оказались в больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии