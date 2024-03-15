Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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AirBridgeCargo вернула Boeing в Китай после долгого простоя

AirBridgeCargo вернула Boeing в Китай после долгого простоя

AirBridgeCargo вернула первый Boeing в Китай после его двухлетнего простоя AirBridgeCargo, некогда крупнейшая грузовая авиакомпания России, вернула Boeing 747 китайскому лизингодателю после двухлетнего простоя в Шереметьево.

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